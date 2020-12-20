Брайтон энд Хоув Альбион — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

В 15:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед».

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