Уткин: Гончаренко — это большой ребенок

Известный комментатор Василий Уткин сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с наставником «Спартака» Доменико Тедеско.

«Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы — а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А еще, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребенком. Почему Тедеско — наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете.

Вот Гончаренко — это большой ребенок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребенка это понятно, это тоже проявление непосредственности.

А Тедеско — он вот такой ранимый, вспыльчивый», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.