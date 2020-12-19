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    Уткин: Гончаренко — это большой ребенок

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    Известный комментатор Василий Уткин сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с наставником «Спартака» Доменико Тедеско.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы — а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

  • Источник: ЦСКА отправится зимние сборы под руководством Гончаренко
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    • А еще, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребенком. Почему Тедеско — наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете.
    Вот Гончаренко — это большой ребенок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребенка это понятно, это тоже проявление непосредственности.

    А Тедеско — он вот такой ранимый, вспыльчивый», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Выпуск на YouTube-канале Василия Уткина
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