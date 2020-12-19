Уиком Уондерерс — Куинз Парк Рейнджерс (19.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Куинз Парк Рейнджерс» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).
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