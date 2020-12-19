Сток Сити — Блэкберн Роверс прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Сток Сити» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).
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