Сток Сити — Блэкберн Роверс прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Сток Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

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