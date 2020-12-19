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    Соболев рассказал, когда возобновит тренировки

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как проходит восстановление после травмы колена.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    В начале ноября у Соболева заблокировало колено перед матчем Лиги наций Сербия — Россия.

    «С первого дня сборов начну тренироваться в общей группе. Это моя первая операция и, надеюсь, последняя.

    В понедельник у меня была операция, а во вторник уже две тренировки. Уже начал бегать. Я провел в Италии две недели, но тренировался не так, как в клубе.

    Что попросил привезти из Рима Остон Урунов? Созвонились с ним, он говорил, в какие магазины заходить. Шутка, конечно», — сказал Соболев в видео на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

    Выпуск на канале «Коммент.Шоу»
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