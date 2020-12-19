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    Севилья — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

    Севилья — Вальядолид: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Севилья» — «Вальядолид».

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Вальядолид» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 1.70.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Вальядолид».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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