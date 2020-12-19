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    Саутгемптон — Манчестер Сити прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

    Саутгемптон — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.71.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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