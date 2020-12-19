Саутгемптон — Манчестер Сити прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).

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