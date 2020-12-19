Ротерхэм Юнайтед — Дерби Каунти (19.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Ротерхэм Юнайтед» 6:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ротерхэм Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм Юнайтед» — «Дерби Каунти».

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