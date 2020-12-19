РБ Лейпциг — Кёльн прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «РБ Лейпциг» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «РБ Лейпциг»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Кёльн».

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