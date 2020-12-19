Пршибрам — Карвина прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 16:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Карвина»).

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