Осасуна — Вильярреал — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.12.2020

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Осасуна» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 1.71.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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