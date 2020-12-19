Ньюкасл — Фулхэм — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.12.2020

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Ньюкасл» 0:4 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Фулхэм».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0