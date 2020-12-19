Ницца — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

Последний матч между собой: «Лион» — «Ницца» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лион»).
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