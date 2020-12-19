Марсель — Реймс: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Реймс» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Реймс». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реймс»).

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