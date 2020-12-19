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    Леванте — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

    Леванте — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Леванте Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч «Леванте» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Леванте» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Реал Сосьедад».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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