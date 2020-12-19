Леванте — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Леванте» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Реал Сосьедад».

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