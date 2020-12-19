Кристал Пэлас — Ливерпуль прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 4:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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