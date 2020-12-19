Фиорентина — Верона прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 17:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Верона» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Верона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Верона».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0