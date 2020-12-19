Боруссия М — Хоффенхайм прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Хоффенхайм» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Хоффенхайм».

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