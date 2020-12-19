Барселона — Валенсия (19.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Барселона» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 1.65.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Барселона»).
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