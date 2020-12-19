Байер — Бавария — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.12.2020

В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Байер» — «Бавария» 2:4 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Бавария». Коэффициент ставки — 4.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

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