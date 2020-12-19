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    Байер — Бавария — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.12.2020

    Байер — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

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    В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Байер» — «Бавария».

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    Последний матч между собой: «Байер» — «Бавария» 2:4 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Бавария». Коэффициент ставки — 4.25.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Байер» — «Бавария» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Байер» и «Бавария», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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