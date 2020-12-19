Атлетико — Эльче (19.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 16:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Эльче» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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