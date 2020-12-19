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    Агуэро рассказал о проблемах с коленом

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    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ситуацию со своим травмированным коленом сложной.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    «Сложная ситуация. Иногда с коленом все хорошо, а иногда — нет. Я делаю все, чтобы физиотерапевт и медперсонал помогли мне поправиться.

    Мне еще нужно время, но я вернулся к тренировкам и надеюсь на лучшее. Сейчас мне нужно время, но сезон длинный.

    "Манчестер Сити" всегда верит, что может побороться за титул АПЛ. Достаточно выиграть два матча — и мы уже близки к вершине. Надо играть спокойно, играть так, как мы привыкли. "Сити" всегда бьется за трофеи, всегда», — приводит слова Агуэро SkySports. 0

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