Воронин: «Динамо» надо запастись терпением

Тренер «Динамо»рассказал о перспективах команды в текущем сезоне.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ после 19-ти туров.

«В команде очень много молодых футболистов. Как любым растущим талантам, им нужны рядом и опытные игроки, которые тянули бы молодых за собой и помогали им прогрессировать. Нам необходимо найти баланс между возрастными футболистами и теми, кто помоложе. Думаю, у нас все получится. Мы движемся в правильном направлении.

Но в любом случае — за месяц-два команда не строится. Если "Динамо" хочет добиться высоких результатов, нужно запастись терпением. С тех пор как Сандро [Шварц] в России, команда уже выиграла немало матчей, но есть и поражения, так что впереди у нашего штаба много работы.

Сейчас завершилась первая часть сезона, настает важнейшее для нас время. На зимних сборах постараемся сделать так, чтобы команда прибавила и показала свой максимум в весеннем отрезке. Мы максимально проработаем на сборах то, что Сандро хочет видеть в исполнении игроков "Динамо", чтобы стать сильнее и физически, и тактически, и ментально», — приводит слова Воронина Vtbrussia. 0