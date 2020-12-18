ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
  • 23:00
    • Левандовский признан футболистом года по версии ФИФА
  • 22:12
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Первого канала
  • 21:57
    • Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом»
  • 00:56
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» волевую победу над «Шеффилдом»
  • 00:43
    • «Рома» обыграла «Торино» в Риме
    Все новости спорта

    Воронин: «Динамо» надо запастись терпением

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о перспективах команды в текущем сезоне.

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    «Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ после 19-ти туров.

    «В команде очень много молодых футболистов. Как любым растущим талантам, им нужны рядом и опытные игроки, которые тянули бы молодых за собой и помогали им прогрессировать. Нам необходимо найти баланс между возрастными футболистами и теми, кто помоложе. Думаю, у нас все получится. Мы движемся в правильном направлении.

    Но в любом случае — за месяц-два команда не строится. Если "Динамо" хочет добиться высоких результатов, нужно запастись терпением. С тех пор как Сандро [Шварц] в России, команда уже выиграла немало матчей, но есть и поражения, так что впереди у нашего штаба много работы.

    Сейчас завершилась первая часть сезона, настает важнейшее для нас время. На зимних сборах постараемся сделать так, чтобы команда прибавила и показала свой максимум в весеннем отрезке. Мы максимально проработаем на сборах то, что Сандро хочет видеть в исполнении игроков "Динамо", чтобы стать сильнее и физически, и тактически, и ментально», — приводит слова Воронина Vtbrussia. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев
  • «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Урал» продлит ужасную серию «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Атлетик» обыграть дерзкую «Уэску»?
  • «Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.25
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры