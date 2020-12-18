Унион — Боруссия Д (18.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Унион» 5:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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