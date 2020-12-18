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    Унион — Боруссия Д (18.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Унион — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

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    В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Унион» — «Боруссия Д».

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Унион» 5:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.61.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Унион» — «Боруссия Д» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Унион» и «Боруссия Д», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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