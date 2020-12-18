Тихонов: Очень хочется, чтобы Тедеско доработал до конца сезона

Известный специалистпрокомментировал высказывания главного тренера «Спартака»о том, что он не будет продлевать контракт с клубом.

«Такие ведь ситуации бывали. В своем время Валерий Газзаев еще за полгода сказал, что уходит из ЦСКА. После этого армейцы прибавили и стали чемпионами.

Может и слова Тедеско будут иметь такой же эффект, и Доменико по весне поднимет команду наверх. Не знаю того, как на это все в итоге отреагирует руководство красно-белых. Пока молчат.

Не хотел бы оказаться на месте Тедеско в такой ситуации. Но главная причина, по слова тренера, что он хочет быть ближе к своей семье. Возможно, он просто устал, ведь Россия не самая легкая страна.

Доменико Тедеско интересен болельщикам, прессе. Очень хочется, чтобы тренер доработал до конца сезона», — сказал Тихонов в эфире «8-16».

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. 0