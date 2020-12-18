Тарасов покинул «Рубин»

«Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несет в команду.
В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам.
Взял под свое крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время, но так сложилось, что в его позиции у нас играет Оливер Абильдгор, который, я считаю, один из лучших игроков в этой позиции во всей лиге», — заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий клубной пресс-службе.
33-летний хавбек выступал за «Рубин» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне Тарасов провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Дмитрий Тарасов покидает «Рубин»— «Рубин» Казань (@fcrk) December 17, 2020
В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов.
ФК «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚 pic.twitter.com/m01cFjNCFz