Талалаев: Из-за коронавируса у «Ахмата» сорвалась сделка, ждали нападающего

Главный тренер грозненского «Ахмата»сказал, что команде надо дать немного времени, чтобы обрести стабильность.

«Для начала надо выстроить команду. Дайте нам чуть-чуть времени, чтобы обрести стабильность. Те, кто претендует на что-то серьезное — они долго строят свой коллектив.

Многое двигается в положительную сторону в команде, усиливаемся по чуть-чуть. Но мы ведь не волшебники, чтобы все сразу поменялось.

Игра в Сочи? Я бы поделил встречу на две части: до пропущенного второго мяча и после. Гол перед уходом на перерыв поменял многое.

Перед встречей с "Сочи" у нас получил небольшое повреждение один из двух форвардов и не смог выйти. Плюс было повреждение у Анхеля.

С мячом у нас пока не хватает творчества, но мы будем продолжать двигаться в данном направлении. Поэтому перерыв нам должен пойти только на пользу.

Мне в предпоследнем матче некому предъявить обвинений, никто плохо не действовал без мяча.

Из-за коронавируса у нас сорвалась одна сделка, ждали нападающего. Поэтому мы сейчас немного обескровлены. Но самое главное, что коллектив притерся, ребята стали работать иначе, привыкли к требованиям штаба.

Они смогли совершить качественный скачок, за что большое спасибо им. Уверен, что наша команда весной будет еще более состоятельной», — сказал Талалаев в эфире программы «8-16».

«Ахмат» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-ю строчке. Команда за 19 туров набрала 26 очков. 0