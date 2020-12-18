Шмаров призвал «Спартак» избавиться от Кокорина

Бывший нападающий «Спартака»прокомментировал решение главного тренера красно-белыхне продлевать контракт с клубом.

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 19-ти туров.

«У "Спартака" есть результат, но нет игры. Нет запаса прочности, чтобы претендовать на титулы. Может быть, он чувствует это — пока есть результат, лучше уйти на хорошей волне.

На данном этапе "Спартак" идет вторым — очень хороший результат. С такой игрой очень хороший.

Однозначно нужно усилить состав. Видно, что не хватает глубины состава. Соболев получил травму и всё, Кутепова используют на месте нападающего, Тедеско кричит, что ему высокий нужен. Поэтому, нужно укрепляться и избавляться от балласта.

Кокорин не сможет заиграть в "Спартаке". Сколько игр провел, забил два пенальти всего. Он не помощник "Спартаку", будем так говорить», — приводит слова Шмарова Rusfootball. 0