Черевченко — лучший тренер РПЛ, считает Селюк

Известный агентподелился мнением о главном тренере «Химок»

В 19-м туре чемпионата России «Химки» одержали победу над «Локомотивом» со счетом 3:2.

«Поздравляю "Химки" с очередной победой. Считаю Черевченко лучшим российским тренером в РПЛ на сегодняшний день Уверен, в будущем один из топ-клубов РПЛ пригласит его на работу.

Хочу отметить скаута "Химок" Литвинова и спортивного директора Ульянова за грамотный подбор футболистов по соотношению "цена-качество". Не удивлюсь, если не только Черевченко, но и футболисты "Химок" будут востребованы другими клубами», — написал Селюк в своем твиттере. 0