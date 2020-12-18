Слуцкий рассказал о новичке «Рубине» Сайто

Главный тренер «Рубина»поделился мнением о новичке казанцев

«Он присоединится к команде с 12 января, с первого сбора. Это очень мобильный центральный полузащитник.

Потому что у нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильдгора, Йевтича, Шатова, Ин Бома.

И у нас явный недобор в этой позиции», — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

⚡️⚡️⚡️В «Рубин» на правах аренды перешёл японский полузащитник Мицуки Сайто 🇯🇵

Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа 📄

Подробнее — https://t.co/RX0Kwdbt5a pic.twitter.com/2Ih1PGcpD5 — «Рубин» Казань (@fcrk) December 14, 2020

По словам тренера, 21-летний японец — игрок очень хорошего уровня, и аренда обязана перерасти в долгосрочное соглашение.

Права на футболиста принадлежат клубу «Сенан Бельмаре», выступающему в высшей японской лиги J1.

Сайто провел в лиге J1 75 матчей, отметился 4 голами и сделал 3 результативные передачи. Он также является игроком сборной Японии U23.

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