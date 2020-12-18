Престон Норт Энд — Бристоль Сити (18.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Престон Норт Энд» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити».

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