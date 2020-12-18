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    Новиков: Буду удивлен, если Гончаренко уйдет из ЦСКА

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    Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что ЦСКА не следует увольнять Виктора Гончаренко.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Гончаренко должен продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе, я не уверен, что там все хорошо.

    Надо также учитывать, что у армейцев одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность.

    Буду удивлен, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Такое может пойти только на вред команде», — заявил Новиков в эфире «8-16».

    ЦСКА после первой части сезона занимает в турнирной таблице чемпионата России вторую строчку. 0

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