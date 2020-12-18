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    Карпин: Результат «Ростова» в первой части чемпионата достойный и неожиданный

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) заявил, что доволен турнирным положением команды по итогам первой части чемпионата.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Донской клуб в трансферном окне расстался с рядом лидеров, но сумел остаться в группе лидеров: 5-е место к зимней паузе.

    «С точки зрения результата, думаю, он достойный, принимая во внимание все факторы, которые были в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданный.

    У "Ростова" по-прежнему нет конкретной цели. Неконкретные? Те же самые: создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние.

    Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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