Карпин: Результат «Ростова» в первой части чемпионата достойный и неожиданный

Главный тренер «Ростова»после домашнего матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) заявил, что доволен турнирным положением команды по итогам первой части чемпионата.

Донской клуб в трансферном окне расстался с рядом лидеров, но сумел остаться в группе лидеров: 5-е место к зимней паузе.

«С точки зрения результата, думаю, он достойный, принимая во внимание все факторы, которые были в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданный.

У "Ростова" по-прежнему нет конкретной цели. Неконкретные? Те же самые: создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние.

Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0