Гол Ибрагимовича признан лучшим в истории МЛС

В МЛС завершилось голосование за звание лучшего гола в истории турнира, сообщается на официальном сайте лиги.

Победителем стал гол бывшего нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

В дебютном матче за калифорнийскую команду шведский форвард поразил ворота «Лос-Анджелеса» ударом с 40 метров.

Лучший гол в истории МЛС был выбран в результате голосования болельщиков на сайте лиги. На это звание претендовало 25 голов.

Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018-го до декабря 2020 года. Всего за американский клуб он провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

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