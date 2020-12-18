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    Дивеев — лучший молодой игрок года в РПЛ

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил приз лучшему молодому игроку российской Премьер-лиги по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Игорь Дивеев
    Игорь Дивеев

    В голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ.

    40 из них поставили Дивеева на первое место (всего его фамилия указана в 92 анкетах). В сумме 21-летний футболист набрал 370 голосов.

    Второе место у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина — 255 баллов, третье — у защитника «Динамо» Романа Евгеньева — 204 балла.

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