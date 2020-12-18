«Динамо» начнет подготовку к возобновлению сезона 10 января

Московскоеначнет подготовку к возобновлению сезона 10 января, сообщает официальный сайт клуба.

В следующий раз команда Сандро Шварца соберётся в Москве в январе, пройдет медицинское обследование, проведет одну тренировку и 12 января вылетит в Турцию.

Там «Динамо» проведет три «ВТБ учебно-тренировочных сбора». С 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля. На первом сборе запланированы два контрольных матча, на втором — четыре, на третьем — ещё два.

Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут 20 или 21 февраля — в 1/8 финала Кубка России команда примет «Спартак» на «ВТБ Арене». 0