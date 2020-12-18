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    Касильяс: Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше

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    Экс-вратарь и капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс оценил выступления Криштиану Роналду в «Ювентусе».

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    «Очевидно, что Роналду — профессионал, он заботится о себе, качественно питается, также уделяет необходимое время отдыху. Помимо этого, он еще и отличный спортсмен. После каждой игры в течение двух или трех часов португалец оставался с физиотерапевтом.

    Роналду всегда голоден к победам, хочет становиться лучше и лучше. Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше. Но в основном это связано с его профессионализмом и амбициями. Это вывело его на вершину футбольного мира.

    Я надеюсь, что он сможет продолжать играть еще очень долго. Все мы знаем, что все имеет начало и конец, и время играет против всех нас. Надеюсь, мы сможем еще долго наслаждаться его футболом, но трудно сказать, когда это закончится», — цитирует экс-голкипера The National News. 0

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