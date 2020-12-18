Баник Острава — Сигма Оломоуц (18.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сигма Оломоуц» — «Баник Острава» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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