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    Талалаев: Мы ждем этого зимнего перерыва как манну небесную

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал выход на зимнюю паузу после ничьей с «Рубином» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с "Локомотивом".

    Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше.

    Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всё. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты.

    Это жизнь. У кого есть ресурс — те выигрывают, по 3 забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся.

    Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будеш»ь, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

    «Ахмат» с 26 очками находится на 10-м месте в таблице. После перерыва команда проведет матч с московским «Динамо». 0

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