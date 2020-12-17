Талалаев: Мы ждем этого зимнего перерыва как манну небесную

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал выход на зимнюю паузу после ничьей с(0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с "Локомотивом".

Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше.

Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всё. Мы не можем усилить игру после 70-й минуты.

Это жизнь. У кого есть ресурс — те выигрывают, по 3 забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся.

Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будеш»ь, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» с 26 очками находится на 10-м месте в таблице. После перерыва команда проведет матч с московским «Динамо». 0