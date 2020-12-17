СМИ: «Спартак» после ухода Тедеско снова может возглавить иностранец

Руководствов ближайшее время займется поисками нового главного тренера.

После неудачного матча с «Зенитом» (1:3) нынешний тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года, однако он намекнул, что готов покинуть команду уже во время зимней паузы в чемпионате России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы снова назначить главным тренером иностранца.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков. 0