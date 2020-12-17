Слуцкий не ждет легкой игры в Грозном

Главный тренер «Рубина»поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Атмосфера и до, и после игры с "Тамбовом" особо не менялась. В команде достаточно хорошая стабильная атмосфера. Понятно, что хорошие результаты ее улучшают, плохие немного ухудшают, но глобальных изменений не происходит.

В Казани сейчас минус 14, я безумно люблю зиму, снег, но эта погода абсолютно не подходит для тренировочной работы. Команда и в конце прошлого календарного года выезжала в Сочи, и сейчас это абсолютно правильное решение, мы могли в хороших условиях готовиться к трем последним матчам года.

Соперник — очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю еще ни одну команду, которая имела легкий матч в Грозном», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». 0