Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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