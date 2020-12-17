Семак: Трансферная работа должна вестись безостановочно

Главный тренер «Зенита»после победы над «Спартаком» (3:1) признался, что его приятно удивила универсальность

«Для нас приятная неожиданность, что Сутормин может играть справа в защите, причем как при игре в тройке, так и при двух центральных защитниках.

В каких-то контрольных матчах нам не удавалось это проверить. У нас был резервный вариант: Жирков слева, а Круговой или Сантос — справа. Для нас плюс, что Сутормин может играть в защите.

Что касается трансферной работы, то она должна вестись безостановочно. Нужно смотреть, у кого и когда заканчиваются контракты. Надо делать изменения не только когда все плохо. Нужно улучшать эмоциональную составляющую и игру команды», — приводит слова Семака «Чемпионат». 0