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    Семак: Трансферная работа должна вестись безостановочно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Спартаком» (3:1) признался, что его приятно удивила универсальность Алексея Сутормина.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    «Для нас приятная неожиданность, что Сутормин может играть справа в защите, причем как при игре в тройке, так и при двух центральных защитниках.

    В каких-то контрольных матчах нам не удавалось это проверить. У нас был резервный вариант: Жирков слева, а Круговой или Сантос — справа. Для нас плюс, что Сутормин может играть в защите.

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    • Что касается трансферной работы, то она должна вестись безостановочно. Нужно смотреть, у кого и когда заканчиваются контракты. Надо делать изменения не только когда все плохо. Нужно улучшать эмоциональную составляющую и игру команды», — приводит слова Семака «Чемпионат». 0

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