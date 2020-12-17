Семак получил положительные эмоции от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

«Хорошая игра с первой и до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Конечно, я поздравляю команду. Сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата.

Мы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все моменты и атаки доводили до удара или до явного момента. Моментов было предостаточно сегодня. Что касается сыгранности, то, конечно, кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирает форму как Вендел. Конечно, ему нужно с партнерами сыграться, сыграл еще очень мало. Рабочие моменты, но в целом сыграли здорово. Думаю, невозможно все забивать. Не забили в Туле — не выиграли. Сегодня забили три, думаю, этого достаточно.

Конечно, времени сыграться будет не так много, но будет два полноценных сбора и что-то мы точно успеем сделать. И сыграться, и попробовать футболистов на тех или иных позициях, чтобы лучше понимать их возможности. И молодые игроки получат необходимые тактические знания и задания. В таком графике это было сложно сделать.

Первые сборы мы точно проводим в Дубае — с 15 по 27 января, если не ошибаюсь. Вторые сборы пока под вопросом. Будем смотреть по ситуации. Нам нужны спарринг-партнеры, дальше будем смотреть, куда можно поехать. Но первые сборы точно в Дубае», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0