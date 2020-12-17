Сан-Паулу — Атлетико Минейро прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сан-Паулу»).

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