«Ростов» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

Армейцы открыли счет в матче уже на второй минуте. Тикнизян и Влашич, высоко прессингуя, отняли мяч, Чалов с мячом прошёл двух защитников и пробил в левый угол ворот.

На 57-й минуте Тикнизян и Дзагоев не разобрались — Наир пытался пробить, Алан пытался отдать пас. В итоге Дзагоев оказался быстрее и прострелил в центр вратарской «Ростова», откуда Чалов, подставив ногу, отправил мяч в ворота.

А на 82-й минуте форвард ЦСКА оформил хет-трик. После стандарта Тикнизян неудачно обработал мяч, но его всё же смогли прокинуть вперёд — где Чалов оторвался от обороны и закрутил головой мяч в дальний угол.

«Ростов» забил гол престижа в компенсированное время. После прострела заметался мяч по штрафной гостей, Магнуссон неудачно вынес мяч, и Козлов внёс мяч в ворота ЦСКА.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — ЦСКА 1:3 Голы: 0:1 Фёдор Чалов (2'), 0:2 Фёдор Чалов (57'), 0:3 Фёдор Чалов (82'), 1:3 Алексей Козлов (90') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами (Николай Поярков, 78'), Денис Терентьев (Алексей Козлов, 46'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Роман Ерёменко, Armin Gigovic (Данил Глебов, 73'), Матиас Норманн (Danila Sukhomlinov, 14'), Хорен Байрамян (Pontus Almqvist, 73'), Роман Тугарев, Дмитрий Полоз ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Кристиян Бистрович, 75'), Чидера Эджук (Арнор Сигурдссон, 85'), Наяир Тикнизян, Фёдор Чалов (Адольфо Гайч, 90') Предупреждения: Ильзат Ахметов (5'), Danila Sukhomlinov (42'), Дмитрий Полоз (43'), Хайтам Алеесами (70'), Марио Фернандес (85'), Арнор Сигурдссон (90'), Никола Влашич (90')

ЦСКА набрал 37 очков и, опередив «Спартак», поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на пятой позиции с 32 очками.

Матчи 20-го тура РПЛ состоятся после зимней паузы в феврале 2021 года. «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом», а ЦСКА, также на выезде, встретится с «Локомотивом». 0