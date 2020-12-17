ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Йонг стал одним из героев матча«Барселона» лучшим матчем в сезоне включилась в чемпионскую гонку
  • 23:00
    • Левандовский признан футболистом года по версии ФИФА
  • 22:12
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Первого канала
  • 21:57
    • Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом»
  • 19:56
    • «Химки» нанесли поражение «Локомотиву»
  • 18:53
    • «Ростов» и ЦСКА определились со стартовыми составами
    Все новости спорта

    Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом»

    «Ростов» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Ростовом» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Армейцы открыли счет в матче уже на второй минуте. Тикнизян и Влашич, высоко прессингуя, отняли мяч, Чалов с мячом прошёл двух защитников и пробил в левый угол ворот.

    На 57-й минуте Тикнизян и Дзагоев не разобрались — Наир пытался пробить, Алан пытался отдать пас. В итоге Дзагоев оказался быстрее и прострелил в центр вратарской «Ростова», откуда Чалов, подставив ногу, отправил мяч в ворота.

    А на 82-й минуте форвард ЦСКА оформил хет-трик. После стандарта Тикнизян неудачно обработал мяч, но его всё же смогли прокинуть вперёд — где Чалов оторвался от обороны и закрутил головой мяч в дальний угол.

    «Ростов» забил гол престижа в компенсированное время. После прострела заметался мяч по штрафной гостей, Магнуссон неудачно вынес мяч, и Козлов внёс мяч в ворота ЦСКА.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — ЦСКА 1:3
    Голы: 0:1 Фёдор Чалов (2'), 0:2 Фёдор Чалов (57'), 0:3 Фёдор Чалов (82'), 1:3 Алексей Козлов (90') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами (Николай Поярков, 78'), Денис Терентьев (Алексей Козлов, 46'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Роман Ерёменко, Armin Gigovic (Данил Глебов, 73'), Матиас Норманн (Danila Sukhomlinov, 14'), Хорен Байрамян (Pontus Almqvist, 73'), Роман Тугарев, Дмитрий Полоз ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Кристиян Бистрович, 75'), Чидера Эджук (Арнор Сигурдссон, 85'), Наяир Тикнизян, Фёдор Чалов (Адольфо Гайч, 90') Предупреждения: Ильзат Ахметов (5'), Danila Sukhomlinov (42'), Дмитрий Полоз (43'), Хайтам Алеесами (70'), Марио Фернандес (85'), Арнор Сигурдссон (90'), Никола Влашич (90')

    ЦСКА набрал 37 очков и, опередив «Спартак», поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на пятой позиции с 32 очками.

    Матчи 20-го тура РПЛ состоятся после зимней паузы в феврале 2021 года. «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом», а ЦСКА, также на выезде, встретится с «Локомотивом». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Юнайтед» снова разживется очками?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Продолжит ли «Рома» штурмовать топ-4?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Топовый матч в Бельгии и еще одна проверка для «Боруссии»
  • Экспресс дня 18 декабря. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Послезавтра в 04:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры