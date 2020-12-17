«Ростов» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

Армейцы открыли счет в матче уже на второй минуте. Тикнизян и Влашич, высоко прессингуя, отняли мяч, Чалов с мячом прошёл двух защитников и пробил в левый угол ворот.
На 57-й минуте Тикнизян и Дзагоев не разобрались — Наир пытался пробить, Алан пытался отдать пас. В итоге Дзагоев оказался быстрее и прострелил в центр вратарской «Ростова», откуда Чалов, подставив ногу, отправил мяч в ворота.
А на 82-й минуте форвард ЦСКА оформил хет-трик. После стандарта Тикнизян неудачно обработал мяч, но его всё же смогли прокинуть вперёд — где Чалов оторвался от обороны и закрутил головой мяч в дальний угол.
«Ростов» забил гол престижа в компенсированное время. После прострела заметался мяч по штрафной гостей, Магнуссон неудачно вынес мяч, и Козлов внёс мяч в ворота ЦСКА.
ЦСКА набрал 37 очков и, опередив «Спартак», поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на пятой позиции с 32 очками.
Матчи 20-го тура РПЛ состоятся после зимней паузы в феврале 2021 года. «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом», а ЦСКА, также на выезде, встретится с «Локомотивом». 0