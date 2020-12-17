Ростов — ЦСКА прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Ростов» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ростов» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 3.44.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «ЦСКА».

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