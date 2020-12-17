Рома — Торино прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Торино» — «Рома» 2:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Торино». Коэффициент ставки — 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торино»).

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