Павлюченко: «Спартаку» лучше попрощаться с Тедеско завтра или послезавтра

Бывший нападающий «Спартака»прокомментировал решение главного тренера красно-белыхне продлевать контракт с клубом.

Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) намекнул, что хочет покинуть «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России.

«Если Тедеско сообщил, что он хочет покинуть "Спартак" и не будет продлевать контракт и хочет уехать в Германию, тогда смысл его держать, если у него заканчивается контракт? Лучше с ним попрощаться завтра или послезавтра, потому что я как футболист понимаю, а чего я буду доказывать этому тренеру, если он через полгода уйдет? Это, наверное, неправильно. Это тоже самое, что, если футболист скажет, что я не хочу играть за "Спартак", а меня ставят в состав, я результат не буду давать. Поэтому Тедеско надо уже сейчас отпускать, нужно разговаривать с руководством и на совете директоров принять решение.

Мое мнение, что если человек не хочет работать, смысл его удерживать? Сейчас будет перерыв, поэтому нужно постараться взять тренера, который уже на сборах сможет поставить свою игру и у него будет время познакомится с командой. Сейчас оставлять Тедеско, это будет неправильно. Но он все равно молодец, он не соврал и сказал честно, как мужчина поступил. Это лучше, чем молчать. Поэтому думаю, что это правильно будет. Если он хочет уйти, то лучше сделать это сегодня, чем ждать окончания сезона», — приводит слова Павлюченко Sport24. 0