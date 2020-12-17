ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы
  • 12:08
    • Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России по фигурному катанию
  • 08:48
    • СМИ: «Спартак» после ухода Тедеско снова может возглавить иностранец
  • 07:16
    • Дзюба — третий в списке лучших бомбардиров чемпионата России
  • 00:54
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма»
  • 01:45
    • ПСЖ обыграл «Лорьян», «Лион» упустил победу над «Брестом»
    Все новости спорта

    Павлюченко: «Спартаку» лучше попрощаться с Тедеско завтра или послезавтра

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) намекнул, что хочет покинуть «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России.

    «Если Тедеско сообщил, что он хочет покинуть "Спартак" и не будет продлевать контракт и хочет уехать в Германию, тогда смысл его держать, если у него заканчивается контракт? Лучше с ним попрощаться завтра или послезавтра, потому что я как футболист понимаю, а чего я буду доказывать этому тренеру, если он через полгода уйдет? Это, наверное, неправильно. Это тоже самое, что, если футболист скажет, что я не хочу играть за "Спартак", а меня ставят в состав, я результат не буду давать. Поэтому Тедеско надо уже сейчас отпускать, нужно разговаривать с руководством и на совете директоров принять решение.

  • СМИ: «Спартак» после ухода Тедеско снова может возглавить иностранец
  • Читайте по теме

    • Мое мнение, что если человек не хочет работать, смысл его удерживать? Сейчас будет перерыв, поэтому нужно постараться взять тренера, который уже на сборах сможет поставить свою игру и у него будет время познакомится с командой. Сейчас оставлять Тедеско, это будет неправильно. Но он все равно молодец, он не соврал и сказал честно, как мужчина поступил. Это лучше, чем молчать. Поэтому думаю, что это правильно будет. Если он хочет уйти, то лучше сделать это сегодня, чем ждать окончания сезона», — приводит слова Павлюченко Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» и Карпин ускорят отставку Гончаренко?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Сможет ли «Локомотив» остановить «Химки»?
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.98
    •
  • Будет ли богатой на голы стартовая игра России?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.98
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры