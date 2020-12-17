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    «Химки» нанесли поражение «Локомотиву»

    «Химки» — «Локомотив»: счет 3:2, обзор голов

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    В матче 19 тура российской Премьер-лиги «Химки» обыграли «Локомотив» со счетом 3:2. Это 4 победа команды в 5 матчах турнира.

    Аршак Корян
    Аршак Корян

    Гжегож Крыховяк отрыл счет в матче, а Оршак Корян выровнял положение. На 37 минуте Мирило забил второй мяч «Локо» и гости ушли на перерыв победителями.

    Развязка встречи началась на последних минутах. Сначала счет сравнял Илья Кухарчук, а затем победу «Химкам» подарил Александр Долгов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Локомотив 3:2
    Голы: 0:1 Гжегож Крыховяк (15'), 1:1 Аршак Корян (пенальти) (26'), 1:2 Мурило Серкейра (37'), 2:2 Илья Кухарчук (85'), 3:2 Александр Долгов (90') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Арсений Логашов, Александр Трошечкин, Аршак Корян (Александр Долгов, 65'), Павел Могилевец, Илья Кухарчук, Владимир Дядюн (Михаил Тихонов, 66'), Мохамед Конате Локомотив: Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев (Дмитрий Рыбчинский, 80'), Станислав Магкеев (Франсуа Камано, 89'), Даниил Куликов, Виталий Лисакович (Эдер, 76') Предупреждения: Аршак Корян (44'), Даниил Куликов (57'), Слободан Райкович (83')

    «Химки» набрали отличную форму и не проигрывают уже 5 матчей. Хозяева набрали 25 очков и занимают 11 место. «Локомотив» опустился на 8 строчку с 28 баллами. Это второе поражение команды Николича подряд. 0

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